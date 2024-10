Maternidades de Goiânia estão atendendo somente urgência e emergência; entenda

Fundahc/UFG informa que decisão ocorre devido à falta de repasses

Davi Galvão - 04 de outubro de 2024

Maternidade Célia Câmara, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc/UFG) anunciou, nesta sexta-feira (03), que os atendimentos nas maternidades municipais com convênio com a entidade na capital serão restritos novamente.

Conforme comunicado emitido pelo Fundahc, tal paralisação se deve à falta de repasses por parte da Prefeitura de Goiânia, que não cumpriu com o cronograma de pagamentos.

Assim, apenas atendimentos de urgências e emergências serão aceitos no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI) e Maternidade Nascer Cidadão (MNC).

“As restrições se devem aos atrasos de repasses financeiros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a FUNDAHC/UFG. Conforme o cronograma enviado pela pasta no dia 13 de setembro de 2024, por meio do despacho n° 1244/2024 à fundação e que a até a presente data, não foi cumprido. Isso impossibilita os pagamentos e causa impacto direto na assistência adequada à população atendida e na segurança dos profissionais para desempenharem os seus serviços”, afirmou no ofício.

Como consequência desse déficit orçamentário, a entidade não conseguiu pagar os médicos, prestadores de serviço e fornecedores, além estar impossibilitada de adquirir mais material hospitalar.

Vale destacar que, em agosto deste ano, a Fundahc/UFG também paralisou os serviços de forma semelhante pelo mesmo motivo. Em 2023, tal situação também se fez presente, no que ficou conhecido como “Crise das Maternidades”.

