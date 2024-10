Pedreiro mostra técnica simples e fácil para furar a parede sem furadeira

Com poucos materiais, é possível fazer o furo que você precisa sem quebrar a cabeça

Pedro Ribeiro - 04 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Planeta Di Vieira)

Furar a parede sem precisar de uma furadeira pode até parecer impossível, no entanto, com uma simples técnica você pode!

Ao contrário do que muita gente pensa, existe um método que você pode aplicar que não necessita do equipamento.

Quem ensina é um pedreiro experiente e seu vídeo já alcançou milhões de visualizações.

Para começar, é importante deixar claro que para furar a parede sem a necessidade de furadeira, você precisa se certificar de que sua parede é feita de tijolos de oito furos ou popularmente conhecido como tijolo baiano.

Além disso, é fundamental que o local onde vai ser furado seja longe de vigas, colunas de concreto ou ferragens.

Bom, para o processo você vai precisar de: uma bucha do tamanho que preferir; chave de fenda com a largura da bucha, um pino resistente (pode ser uma broca danificada) e um martelo.

De acordo com o especialista, o primeiro passo é, com a ajuda da chave de fenda, furar o reboco. Você pode fazer isso girando a ferramenta, dessa forma, quando formar um buraquinho insira o pino.

Feito isso, com o martelo, bata levemente o local para garantir que ele entre na camada de tijolo.

Agora, quando o furo chegar na profundidade desejada, é só inserir a bucha.

Essa dica foi retirada do vídeo do Canal no YouTube Planeta Di Vieira. A publicação já conta com mais de 3 milhões de visualizações e ajuda as pessoas a furar a parede sem a necessidade de usar uma furadeira.

Confira o vídeo completo:

