Pedreiro ensina como acabar de vez com as infiltrações no box

Em pouco tempo, utilizando os materiais certos, seu banheiro ficará livre desse problema

Ruan Monyel - 26 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Vem Com Ozeias Na Construção)

As infiltrações no box do banheiro são um problema comum na maioria das casas, podendo causar transtornos, desde danos estruturais até o surgimento de mofo.

Mas felizmente, graças à dica de um profissional experiente, é possível acabar de vez com esse problema sem precisar contratar um especialista.

Com essa dica simples e prática, você aprenderá a proteger seu banheiro de forma eficaz, evitando gastos futuros com reformas.

Pedreiro ensina como acabar de vez com as infiltrações no box

Tomar banho é um dos momentos mais relaxantes e prazerosos do dia, mas a umidade constante acaba trazendo alguns probleminhas para o banheiro.

Uma das principais dores de cabeça são as infiltrações no box do banheiro, que acabam danificando o piso e a estrutura do cômodo.

Porém, é possível trocar todo o rejunte do piso sem precisar removê-lo, economizando uma boa grana, além de evitar as infiltrações.

A dica, compartilhada por um pedreiro através do seu canal no YouTube (Vem Com Ozeias na Construção), vai evitar que grandes reformas sejam necessárias.

No vídeo, para retirar todo o rejunte velho e danificado, o pedreiro utiliza apenas uma micro retífica para “lixar” todo o material em poucos minutos.

Após a retirada, o profissional utiliza um pincel comum para tirar o excesso de pó residual e, então, com um aspirador, faz todo o acabamento de limpeza.

Por fim, é só delimitar a área entre os azulejos utilizando fita crepe e aplicar o novo rejunte, de preferência impermeável, acabando de vez com problemas de infiltração no box.

Uma dica extra dada pelo profissional para limpar o rejunte é utilizar água e álcool, e assim, em 24 horas, já será possível tomar banho novamente. Assista ao vídeo completo:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!