Possível alteração ainda aguarda um parecer oficial por parte do Governo Federal

Gabriella Pinheiro - 05 de outubro de 2024

(Foto: Agência Brasil)

Além da mudança no fuso horário, um possível retorno do horário de verão impactaria não só nos bolsos da população, mas também em diversos setores e serviços.

O horário, que tradicionalmente começa às 00h no primeiro domingo de novembro, ainda aguarda um parecer oficial por parte do Governo Federal, que ainda não se posicionou sobre a implementação do tema.

Entenda o que pode mudar com o retorno do horário de verão

No caso de comércios e restaurantes, um possível retorno do horário de verão em 2024 seria avaliado como positivo entre os donos de bares e restaurantes.

Isso porque adiantar a hora é uma oportunidade de impulsionar a economia, aumentando a movimentação de pessoas em horários com maior luminosidade natural.

Conforme apontado pelo presidente da Abrasel, o faturamento nos bares e restaurantes pode aumentar em até 15%.

Já com relação aos bancos, o horário de atendimento ao público pode sofrer alterações, a depender das regiões em que o horário estiver em vigor.

A iniciativa visa evitar inconsistências na instituição financeira que atuam de forma nacional.

Para as escolas, a mudança irá impactar na possibilidade de realização de atividades externas e ao ar livre durante as aulas de educação física, por exemplo.

A medida também poderá melhorar o desempenho acadêmico, uma vez que estudos apontam que a luz natural pode ajudar na concentração e disposição dos estudantes.

