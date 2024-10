Motorista tenta fugir após causar acidente de trânsito e deixar jovem em estado grave: “não estou nem aí”

Motociclista trafegava normalmente pela via, quando carro invadiu a pista

Thiago Alonso - 05 de outubro de 2024

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (05). (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 19 anos, foi encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), após ser atingido por um motorista bêbado, na madrugada deste domingo (05), em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, a vítima trafegava pela rua São Caetano, no setor Jardim Dourado, quando um carro invadiu a pista e colidiu frontalmente com a motocicleta.

Com o impacto, o jovem ficou gravemente ferido, sendo necessário o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou para a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) da unidade médica, onde precisou ser entubado.

O condutor do veículo, por sua vez, tentou fugir do local logo após o acidente, mas, como estava com claros sinais de embriaguez, não conseguiu completar a fuga.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar (PM) solicitou que o motorista, de 26 anos, fizesse o teste do bafômetro, pois apresentava fala arrastada, dificuldade para caminhar, forte odor de álcool, além de ter admitido à equipe que havia consumido cervejas antes do ocorrido.

Contudo, o jovem se recusou a fazer o teste, sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado um exame que constatou que ele, de fato, estava alcoolizado.

Assim, o condutor foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde tratou com desdém a vida do motociclista, dizendo que “não estava nem aí para a vítima” com ele.

Diante disso, o jovem foi autuado pelos crimes de condução de veículo alcoolizado e tentativa de homicídio simples, sendo preso em flagrante.