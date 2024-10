Pai mostra como usar Alexa para fazer bebê parar de chorar e dormir rapidinho

Vídeo viralizou no Instagram e deixou muitas pessoas impressionadas: "não é que funciona mesmo?"

Augusto Araújo - 05 de outubro de 2024

Pai ensina truque para fazer filha bebê parar de chorar. (Foto: Reprodução)

Um vídeo tem viralizado no Instagram, após um pai utilizar a Alexa para um truque que, como se fosse mágica, fez a filha bebê parar de chorar na hora e dormir logo depois.

A publicação já conta com mais de 2,5 milhões de visualizações, 178 mil curtidas e 3,2 mil comentários – muitos deles espantados com a “bruxaria” do homem.

Nas imagens, o cirurgião plástico Felipe Martins segura a recém-nascida nos braços, que chora de forma intensa.

Contudo, ele pede para a assistente virtual tocar uma música do grupo de forró Falamansa, na esperança de que a “técnica” ajude a filha a se acalmar.

Com isso, o aparelho começa a reproduzir a canção “Rindo à Toa” e imediatamente, a pequena para de chorar. Ela inclusive até boceja, logo em seguida.

Nos comentários, muitas pessoas se mostraram impressionadas com a situação. “Chocada, não é que funciona mesmo?”, disse uma usuária.

Já outros aproveitaram o momento para fazer piada. “Assim nasce uma forrozeira” e “desde pequena já sabe o que é bom” foram algumas das manifestações dos internautas.