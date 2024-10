6 destinos mais procurados por estrangeiros que visitam o Brasil

Levantamento da Embratur trouxe uma listagem boa para você salvar e cumprir todos os destinos antes de morrer

Magno Oliver - 06 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Imagens Do Brasil)

A Embratur fez um levantamento para esse ano e elencou os destinos mais procurados por estrangeiros que visitaram o Brasil em 2024.

Passagens de Portugal, Reino Unido, Canadá, Chile e Argentina com destino ao Brasil neste primeiro semestre de 2024 também saltaram em procuras.

6 destinos mais procurados por estrangeiros que visitam o Brasil

1. Porto Seguro (BA)

Porto Seguro é um dos atrativos turísticos mais requisitados por diversos fatores. Assim, o lugar tem praias preservadas, clima ensolarado, além de pontos turísticos e estrutura hoteleira de ponta.

2. Recife (PE)

Outro queridinho dos turistas, segundo o levantamento da Embratur. Assim, Recife tem uma cultura histórica muito rica, belas praias e boas opções de lazer. Praias, centros históricos, piscinas naturais e muito mais te esperam por lá.

3. Salvador (BA)

Salvador é uma cidade que dispensa apresentações, não é mesmo? A cidade é muito rica em cultura, belezas naturais e muito axé. Assim, tem Pelourinho, acarajé, curtir uma noite no Rio Vermelho, passeio no Senhor do Bonfim, as opções são muitas.

4. Maceió (AL)

Para quem gosta de sol, esse lugar é uma boa pedida, pois tem sol por lá o ano todo e a cor da água nas formações rochosas é cristalina. Assim, a cidade é muito badalada, tem comidas típicas deliciosas e várias opções incríveis de passeio.

5. Porto Alegre (RS)

Além de ser uma cidade qualificada como região com boa qualidade de vida, Porto Alegre é um destino requisitado por seu bom equilíbrio entre urbanização e preservação de áreas verdes. Assim, parques e espaços ao ar livre não vão faltar para você conhecer.

6. Natal (RN)

Por fim, Natal é uma das queridinhas da gringaiada. Tem muitas opções de praias, o maior cajueiro do mundo, as dunas de Natal, a rua Chile, a maravilhosa culinária potiguar, entre outras coisas que agradam os visitantes.

