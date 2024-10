Andreia Rezende é a primeira da série de entrevistas do Portal 6 com vereadores mais votados de Anápolis

Filiada ao Avante, vereadora destacou consolidação da participação feminina no pleito anapolino

Augusto Araújo - 07 de outubro de 2024

Andreia Rezende (Avante) concedeu entrevista ao jornalista Caio Henrique, do Portal 6.(Foto: Divulgação)

O Portal 6 entrevistou, na tarde desta segunda-feira (07), Andreia Rezende (Avante), candidata que mais recebeu voto entre as mulheres e a segunda no geral, dentre os 23 vereadores eleitos em Anápolis.

Ela foi a primeira convidada de uma série de entrevistas com os três vereadores mais bem votados do município.

Ao jornalista Caio Henrique, Andreia agradeceu a cada um dos 3.571 votos que recebeu e afirmou que irá trabalhar muito para honrá-los.

Além disso, destacou que tamanha votação é sinal de consolidação da participação feminina no pleito anapolino. “Lugar de mulher também é na política e onde ela quiser”.

A vereadora reeleita manifestou que possui interesse em assumir a presidência da Câmara Municipal em um momento futuro.

No entanto, ela disse que ainda é cedo para pensar em tal disputa, e que essas discussões devem ser feitas, de fato, após o segundo turno eleitoral, no dia 27 de outubro.

Por fim, Andreia concluiu afirmando que visa avançar em pontos importantes de Anápolis – como saúde, educação e economia – no próximo mandato.

“Estaremos ao lado do nosso prefeito, para reconstruir Anápolis e torná-la uma cidade melhor para se viver”, destacou.

Os próximos entrevistados serão os vereadores Professor Marcos (PT), 3º mais votado com 3.422 votos; e José Fernandes (MDB), que ficou em primeiro lugar com 4.222 votos.

As entrevistas acontecerão às 16h30, na terça (08) e quarta-feira (09), com transmissão ao vivo no canal do Portal 6 no YouTube.