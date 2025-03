Presidente do Anápolis tem desentendimento com segurança antes da final no Jonas Duarte

Aos gritos, ele chama de "bosta, merda, babaca" e ainda profere outros xingamentos contra o trabalhador

Samuel Leão - 23 de março de 2025

Presidente do Anápolis durante discussão com segurança. (Foto: Reprodução)

Marlon Caiado, presidente do Anápolis Futebol Clube e primo do governador Ronaldo Caiado (UB), protagonizou uma confusão pouco antes da partida contra o Vila Nova, no Jonas Duarte, neste domingo (23).

Aos gritos, ele chama de “bosta, merda, babaca” e ainda profere outros xingamentos contra um segurança, do Grupo Elite, que estava trabalhando no evento.

A cena foi registrada em vídeo, feito no setor das cadeiras do estádio, e mostra o presidente, trajando a camisa do time, batendo boca com o trabalhador. Ao final do conflito, o segurança ainda afirma “o senhor vai ser processado”.

Em resposta, Marlon diz “pode processar o que você quiser, seu babaca”. Os dois então se distanciam e a gravação acaba.

A Rápidas entrou em contato com a assessoria de comunicação do Anápolis, que disse que não irá se manifestar sobre o ocorrido, e ressaltou que o foco segue no jogo, que é o mais importante da história do time.

Em resposta à coluna, o Grupo Elite também esclareceu o caso, informando que tudo não teria passado de um desentendimento e já estaria resolvido. A empresa ainda ressaltou que o segurança estava cumprindo o procedimento devido.