Chef de cozinha ensina passo a passo para preparar clássico Pappardelle

Cada garfada é um convite para uma viagem gastronômica, cheia de história e sabor, que desperta os sentidos e aquece o coração

Isabella Valverde - 07 de outubro de 2024

Fábio Albuquerque ensina como preparar Pappardelle. (Foto: Elvis Godoi)

Nesta semana, no Cada Prato uma História; Cada Mordida uma Viagem do Portal 6, o chef Fábio Albuquerque nos transporta para a Itália com o clássico Pappardelle.

Originária da região da Toscana, essa massa larga e robusta é perfeita para acompanhar molhos encorpados e carnes suculentas.

Tradicionalmente servida com ragù de carne de caça, o Pappardelle destaca o sabor rústico e autêntico da culinária italiana. Cada garfada é um convite para uma viagem gastronômica, cheia de história e sabor, que desperta os sentidos e aquece o coração!

Para preparar, você vai precisar de:

Massa:

-200 gramas de farinha;

– 2 ovos.

Recheio:

– 100 gramas de espinafre;

– 100 gramas de ricota;

– Sal;

– 4 dentes de alho.

Modo de preparo

Vamos começar com a massa. Primeiro, misture todos os ingredientes até dar consistência. Deixe descansar por 20 minutos e passe no cilindro ou abra no rolo numa espessura bem fina. Reserve.

Agora vamos ao recheio. Bata tudo no mixer e coloque num saco de plástico limpo, cortando o cantinho do saco para aplicação na massa.

Para preparar, despeje o recheio sobre o meio da massa, dobre a massa por cima de si mesma e corte as beiras com a roldana cortadora.

Depois, ponha cubos de manteiga a gosto numa frigideira quente, folhas de sálvia e fique regando a massa com essa manteiga até que chegue ao ponto desejado.

A porção serve em média duas pessoas e custa em torno de R$ 30.

Confira o Cada Prato uma História; Cada Mordida uma Viagem na íntegra: