Cidades em Goiás têm previsão de chuva já nesta terça-feira (08); veja quais

Massa de ar seco começa a perder intensidade

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2024

Ferramenta oferece dados para uma área mínima de 5km (Foto: Portal 6)

Ao menos cinco cidades de Goiás devem receber chuvas ao longo de terça-feira (08), conforme a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, a massa de ar quente e seco que atua no Brasil começará a perder intensidade devido ao aumento de nebulosidade vindo da região Norte do país, ocasionando pancadas de chuvas em áreas isoladas em algumas localidades do estado.

O órgão ainda emitiu um comunicado para a qualidade do ar em nível regular “ruim” – impactada principalmente pelas queimadas – além do índice da umidade relativa do ar no período da tarde, que pode entrar em alerta.

Entre as regiões, Oeste, Norte, Leste e Centro devem registrar os maiores volumes de chuvas, com 05 mm cada. Não há previsões de temporais no Sul e Sudoeste do estado.

Já em relação às cidades, Crixás, Ceres e Goianésia devem ser as mais impactadas com 2 mm. Logo na sequência, aparece Goiânia e Porangatu, com 1 mm, em cada.

De acordo com a previsão, os municípios terão Sol, com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas.