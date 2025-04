Prefeito de Anápolis aponta medidas emergenciais e alerta para fortes chuvas

Anúncio acontece após a morte de uma motociclista e a queda de três pontes durante a mesma noite

Natália Sezil - 15 de abril de 2025

Márcio Corrêa anunciou as medidas emergenciais. (Foto: Reprodução)

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) compartilhou, nesta terça-feira (15), que medidas emergenciais já estão sendo tomadas durante o período chuvoso na cidade.

O anúncio acontece após as fortes chuvas ocorridas na noite de segunda-feira (14), quando uma motociclista foi atingida pela enxurrada e acabou morrendo, presa debaixo de um carro.

O mesmo temporal, segundo o gestor municipal, causou a queda de três pontes em Anápolis – duas rurais e uma dentro da cidade. A reconstrução já está sendo planejada.

As obras farão parte de um conjunto de medidas que planejam pensar o problema histórico de drenagem que atinge o município, segundo Márcio. A expectativa é de que as soluções estejam aliadas à natureza.

Junto ao anúncio, o prefeito destacou os apoios que somam ao planejamento, como a busca por investimentos de R$ 300 milhões vindos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

A verba deve ser voltada à elaboração de projetos de macrodrenagem e contenção de áreas de riscos. As obras também devem contar com apoio do Governo Estadual, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

