Independentemente do que acontecer no 2° turno, Vanderlan já é o grande derrotado na eleição deste ano

Candidato à Prefeitura de Goiânia, ele terminou na 5° colocação entre 7 postulantes ao Executivo

Pedro Hara - 07 de outubro de 2024

Vanderlan Cardoso durante sessão no Senado. (Foto: Lindomar Gomes)

Independentemente de quem sejam os vencedores em Goiânia, Anápolis e Aparecida no segundo turno, em 27 de outubro, o maior perdedor desta eleição certamente é Vanderlan Cardoso (PSD).

Candidato à Prefeitura de Goiânia, o senador ficou na quinta colocação, com 45.186 mil votos, à frente apenas do prefeito Rogério Cruz (SD) e de Professor Pantaleão (UP).

Comparando-se às candidaturas em 2016 e 2020, quando também concorreu ao Executivo da capital, ele perdeu 172.795 e 103.553 votos, respectivamente.

Além da candidatura na capital, Vanderlan buscou uma dobradinha em Senador Canedo, ao lançar a esposa Izaura Cardoso (PSD) na cidade da Região Metropolitana.

No entanto, Isaura terminou na 3ª colocação, atrás de Fernando Pellozo (UB), que foi reeleito, e de Cristiane Pina (SD), esposa do deputado estadual Júlio Pina (SD).

Vanderlan saiu de mãos abanando em duas cidades, saindo muito menor do que quando entrou na eleição deste ano.

O resultado nas urnas também coloca em xeque uma futura reeleição para o Senado Federal em 2026, mesmo estando à frente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a principal da Casa.

Não foi apenas nas urnas que Vanderlan foi derrotado; ele também sofreu um grande revés econômico no pleito deste ano.

Segundo dados do DivulgaCand, o senador teve R$ 5.689.420,31 de despesas nas eleições deste ano, conquistando uma votação de 45.186 votos.

Ou seja, cada voto recebido por Vanderlan custou R$ 125,89, sendo o mais caro entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia.