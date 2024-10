Motorista de caminhonete morre após colidir com carro em Goiânia

Fiat Uno, conduzido por jovem, capotou em decorrência da força do impacto com utilitário

Paulo Roberto Belém - 07 de outubro de 2024

Veículos ficaram bastante avariados (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (06), em Goiânia, após uma colisão envolvendo a caminhonete Chevrolet S-10 dele e um Fiat Uno.

A vítima, condutora do utilitário, colidiu em alta velocidade na lateral do automóvel, numa rotatória do Parque Anhanguera, região Sudoeste de Goiânia.

Com o impacto, o veículo de passeio capotou, só parando em um lote metros depois, enquanto a caminhonete continuou avançando em um canteiro central, onde colidiu com um poste de alta tensão.

Após a batida, o motorista não resistiu e morreu no local, enquanto a passageira conseguiu sair do veículo e pedir socorro. Ela teve escoriações pelo corpo e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Dois jovens que estavam no Fiat também precisaram ser encaminhados para um hospital da região, logo após o ocorrido.

Agora, as circunstâncias do acidente fatal serão investigadas pela Delegacia Especializada de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT).