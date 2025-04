PC prende grupo que distribuía cocaína em Goiânia e faz bloqueio de R$ 1 milhão

Além dos mandados de busca e apreensão, foi determinado o bloqueio de R$ 1 milhão em contas do grupo criminoso

Augusto Araújo - 03 de abril de 2025

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão em Goiânia, Bela Vista e Senador Canedo. (Foto: Divulgação/ PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (03), a segunda fase da operação “Entrega Cancelada”, que investiga uma grupo criminoso que estaria distribuindo cocaína na Região Metropolitana de Goiânia.

A ação tem como objetivo a detenção de sete membros da associação ilegal e foi realizada na capital, Senador Canedo e Bela Vista.

Além dos mandados de busca e apreensão, foi determinado o bloqueio de R$ 1 milhão pertencentes a contas da associação criminosa.

No total, a operação deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos cumpriu mais de 50 ordens judiciais, somando primeira e segunda fase.

Com as novas prisões, a PC afirmou ter alcançado todos os membros do grupo criminosos, totalizando 18 pessoas suspeitas.

CASA CAIU 🚔 PC prende grupo que distribuía cocaína em Goiânia e faz bloqueio de R$ 1 milhão Leia:z https://t.co/N8297bqaWD pic.twitter.com/8SBV0ZrFZQ — Portal 6 (@portal6noticias) April 3, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!