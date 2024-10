Três pessoas morrem após batida frontal entre carro de passeio e caminhonete na BR-158

Veículos ficaram completamente destruídos após forte colisão

Augusto Araújo - 07 de outubro de 2024

Veículos ficaram completamente destruídos após colisão. (Foto: Divulgação/ PRF)

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito, ocorrido nesta segunda-feira (07), em trecho da BR-158 que passa por Caiapônia, cidade na região Sudoeste de Goiás.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Ford Ecosport e uma Mitsubishi L200, que se chocaram frontalmente.

As investigações iniciais apontam que o carro teria invadido repentinamente a pista contrária, por onde trafegava a caminhonete.

Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver que a dianteira do automóvel ficou completamente destruída, enquanto o utilitário teve também teve sérias avarias.

Todas as três vítimas fatais eram ocupantes do Ecosport e não tiveram as identidades reveladas. Os outros dois homens que ocupavam a L200 ficaram feridos e foram transportados para um hospital da região.

As equipes da PRF ainda investigam os motivos que levaram à súbita mudança de direção do Ecosport que causou a fatalidade.