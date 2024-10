Anapolinos na Flórida se preparam para furacão histórico: “é como filme de fim dos tempos”

Orientação das autoridades é que moradores de zonas mais afetadas evacuem imediatamente

Davi Galvão - 08 de outubro de 2024

Imagem de satélite mostra furacão Milton aproximando-se dos EUA, em 8 de outubro (Foto: Divulgação/NOAA via AFP)

“É como viver em um filme de fim dos tempos”. Foi assim que o anapolino Felipe Azzi, atualmente residente em Wesley Chapel, no estado da Flórida, Estados Unidos, definiu as últimas horas enfrentadas, na expectativa da chegada do furacão Milton ao continente.

Conforme o Centro Nacional de Furacões, o fenômeno deve chegar à costa da Florida nesta quarta-feira (09) no período da noite, com os ventos podendo se estender por 370 km, cobrindo toda a Península. Ele também é o furacão registrado que se intensificou mais rapidamente e já atingiu a categoria de tempestade nível 5.

Ao Portal 6, Felipe explicou que mora em uma região próxima de onde o furacão deve passar e, por lá, já é possível ver a apreensão da população.

“O primeiro sinal de que as pessoas estão se preparando é visto nos supermercados, onde as prateleiras de itens essenciais esvaziam rapidamente”, contou.

O anapolino, que trabalha como publicitário, explicou que furacões já são esperados por quem mora na Flórida, onde a população está acostumada com chuvas, ventos fortes e até mesmo inundações. Apesar disso, ele garantiu que o que está enfrentando agora é “de uma proporção muito maior”.

“Ver o governador, a prefeita e especialistas pedindo evacuações e descrevendo o furacão como “catastrófico” traz um misto de medo e incredulidade. É como viver em um filme de fim dos tempos”, pontuou.

O publicitário afirmou que, no momento, está dividindo a casa com algumas amigas que moram na região costeira – que será a mais afetada – e seguem abrigados, estocando água e comida, conforme orientações oficiais.

“No final, o que nos resta é manter a calma, seguir as recomendações e confiar em Deus para nos proteger”, concluiu.

Natural de Recife (PE) e moradora de Anápolis por muitos anos, a jornalista Lorena Gomes também reside na Flórida, em Orlando, e contou que, nos últimos dias, tudo o que se fala nas notícias e pelo governo local é com relação ao fenômeno.

“Orlando vai ser uma área que o [furacão] Milton deve causar tempestades e inundações”, explicou.

Ela destacou que, na região de Orlando, a orientação é de que a população fique em casa e que não subestimem a força dos ventos. A jornalista também garantiu que está segura de que tanto ela, quanto a família, passarão por este evento da forma mais tranquila possível.