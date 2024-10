Dono de imóvel é preso após inquilino de 90 anos ser encontrado morto escondido em tonel

Assassinato teria ocorrido de maneira brutal, logo após as votações municipais

Samuel Leão - 08 de outubro de 2024

Delegacia da Polícia Civil de Trindade. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem, de 38 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (07) após supostamente ter matado um idoso, de 90 anos, e o escondido em um tonel azul nos fundos da casa. O caso aconteceu em Trindade.

O assassinato teria ocorrido de maneira brutal, logo após as votações municipais. A vítima morava de aluguel na propriedade, que pertence ao suspeito.

Após receber denúncias do sumiço do idoso, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) teria encontrado o corpo, coberto por areia, peças de roupa e objetos de ferro, dentro do tonel.

A descoberta só ocorreu pois o suspeito revelou aos policiais onde o corpo estava escondido. Por volta das 17h, o locatário foi preso e conduzido pela Polícia Militar (PM).

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu e realizou o recolhimento do corpo, que passou pelos exames periciais para revelar detalhes da morte.

A investigação segue sendo conduzida pelo GIH, em parceria com o Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc), visando identificar o móbil do crime e responsabilizar os envolvidos.