Jovem é preso pela CPE após esfaquear motorista de aplicativo e roubar motocicleta

Suspeito admitiu ter colocado uma parada na viagem para um local sem muita movimentação

Natália Sezil - 12 de abril de 2025

Jovem foi preso em flagrante após utilizar a motocicleta roubada. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), após esfaquear um motorista de aplicativo e roubar a moto dele, no Parque Amazônia, região Sul de Goiânia.

A prisão foi decretada nesta sexta-feira (11), quando os policiais localizaram a motocicleta roubada em frente a um estabelecimento comercial no setor, onde o suspeito trabalhava.

Já o roubo aconteceu no final da noite de quinta-feira (10), ocasião em que o jovem teria solicitado uma viagem por aplicativo, com parada.

Essa parada no percurso estava marcada para um local em que não houvesse muita movimentação, no Parque Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia.

Ao chegar ao local, ele teria anunciado o assalto, desferindo golpes de faca contra o pescoço do motociclista, de 23 anos.

Em seguida, ele teria pegado o capacete e uma quantia em dinheiro e fugido do local, no veículo. A vítima teria sido deixada gravemente ferida no local.

Ao ser localizado no trabalho e conduzido à delegacia, o suspeito teria dito que havia cometido o crime por precisar de dinheiro.

Os aparelhos celulares que o jovem carregava no momento da abordagem foram apreendidos, bem como o capacete. Já a motocicleta ainda deve passar por perícia.

Agora, o suspeito deve ficar à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelos procedimentos legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!