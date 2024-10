Multinacional chilena investe R$ 670 milhões em fábrica de Goiás

Com aproximadamente 1400 funcionários, unidade é responsável por produzir fraldas e calcinhas

Gabriella Pinheiro - 08 de outubro de 2024

Ontex, em Senador Canedo. (Foto: Reprodução/ Facebook)

A Softys, multinacional chilena, comprou uma fábrica da Ontex, localizada em Senador Canedo. Conforme anunciado, o valor da aquisição foi de cerca de R$ 670 milhões.

Com aproximadamente 1.400 funcionários, a unidade comercializa fraldas e calcinhas para o mercado de cuidados com bebês sob as marcas PomPom, Cremer, Sapeka e Turma da Mônica, além da Bigfral, voltada para cuidados com adultos.

Anteriormente, em 2021, a Softys adquiriu a Carta Fabril, que possui fábricas em Anápolis e no Rio de Janeiro. O valor para a compra foi de mais de R$ 1,1 bilhão.

A previsão é que a transação entre a Ontex e a Softys seja finalizada ainda no primeiro semestre de 2025. É importante destacar que ela está sujeita às condições habituais, como a aprovação da fusão pelas autoridades antitruste brasileiras (Cade).

A multinacional já está vigente em 18 países e é líder no desenvolvimento de produtos e soluções para cuidados pessoais da América Latina.