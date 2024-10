Pai e filho fogem de condomínio de luxo logo após pintor ser baleado em Anápolis

Desentendimento teria sido motivado por obra inacabada e acabou escalando para as vias de fato

Da Redação - 08 de outubro de 2024

Pai e filho fugiram do condomínio logo após o tiro. (Foto: Reprodução/Google)

Logo após atirar contra o trabalhador, de 30 anos, que estava no condomínio Grand Trianon, o suposto autor do disparo, um morador de 28 anos, deixou o local acompanhado do pai, em um veículo de modelo Kia Sorento e cor branca. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (08).

A ação aconteceu por volta das 09h, na rua GT 15 e, na sequência, a dupla saiu do condomínio sem qualquer impedimento na portaria e tomou rumo desconhecido. Agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já se mobilizaram no local do ocorrido.

Motivação

O caso teria sido motivado por um compressor, utilizado pelo pintor para trabalhar. O equipamento havia sido emprestado para o morador que, ao ter a obra da própria casa interrompida, teria decidido tomar o item como “garantia”.

Entretanto, o trabalhador insistiu que precisava do equipamento para trabalhar e alegou que iria reavê-lo na Justiça. Nesse momento, o proprietário da residência começou a agredi-lo com socos e chutes, até que o irmão da vítima percebeu o que ocorria e correu para separá-los.

Nesse momento, o filho do morador teria corrido para o carro e retornou portando uma arma, com a qual desferiu um tiro contra a perna do irmão do trabalhador, que tentava interromper o conflito.

Outros prestadores de serviço notaram o ocorrido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceu e prestou socorro à vítima. Neste momento, o pintor está sendo atendido no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A bala teria se alojado no joelho dele, portanto a reportagem tentou contato com a unidade de saúde, mas, até o momento, não obteve retorno.

O Portal 6 também procurou a administração do Condomínio Grand Trianon, mas não houve resposta.