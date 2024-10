‘Arquitetura hostil’ de estação do BRT em Goiânia gera críticas: “é pra ser um encosto?”

Ao Portal 6, empresa responsável afirmou que "os designs são adequados aos perfis das estações"

Paulo Roberto Belém - 09 de outubro de 2024

Arquitetura dos bancos chamou atenção. (Foto: Reprodução/ TikTok)

Um vídeo publicado por uma usuária do TikTok trouxe críticas em relação aos assentos disponibilizados aos passageiros do BRT Norte-Sul, em Goiânia.

Adjetivando a estação no bom “goianês” como “nova e bonitona”, Eneely Evelin questiona sobre o aspecto dos bancos instalados na estação da Praça do Cruzeiro, localizada no Setor Sul.

“Eu não consigo entender esses banco, que não é banco, né? É encosto?” questionou.

Continuando, a mulher ironiza a questão. “Um encosto tão confortável que as pessoas preferem sentar no chão”, disse ela, enquanto mostra outras passageiras recostadas sobre a estrutura metálica que dá suporte ao local.

No final do registro, ela ainda menciona sobre o não funcionamento do wi-fi da estação, funcionalidade prometida no projeto do BRT Norte-Sul.

Em resposta ao vídeo publicado na rede social, alguns usuários levantaram a hipóteses de os bancos terem sido projetados, atribuindo ao método de arquitetura hostil – conceito que visa restringir ou controlar o comportamento humano em espaços públicos ou privados.

Um deles disse que o aspecto dos bancos é para inibir a presença de pessoas em situações de rua. “Arquitetura hostil… daqui uns tempos vão colocar pregos nas calçadas para mendigos não deitarem”, comentou.

Explicação

Questionada pelo Portal 6 sobre o critério utilizado para a definição do modelo dos bancos, a RedeMob Consórcio informou que acessórios são chamados de “bancos isquiáticos”, afirmando serem adequados ao perfil das estações.

O Consórcio disse que a estrutura é bastante utilizada em espaços públicos em que as pessoas passam pouco tempo. “Além disso, em função do espaço limitado das estações, tecnicamente não é viável a instalação dos bancos comuns”, esclareceu.

Sobre o funcionamento da internet gratuita nas estações do BRT Norte-Sul, a RedeMob não apontou falha na funcionalidade e que o wi-fi está disponível. “Para se conectar, basta que o usuário escaneie o QRCode presente próximo aos painéis e totens interativos”, explicou.