Bombeiros salvam criança de 1 ano que caiu em buraco de quase 3 metros em Anápolis

Criança ficou presa de cabeça para baixo no local, sendo necessário um resgate especializado

Thiago Alonso - 09 de outubro de 2024

Criança foi resgatada pelos bombeiros. (Foto: Reprodução)

Uma bebê, de apenas 01 ano, foi salva pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa em um buraco de cerca de quase 3 metros, na tarde desta quarta-feira (09), em Anápolis.

A criança acabou caindo de cabeça na escavação de uma construção, no bairro Jardim Alexandrina, região Norte do município.

Assim, por volta das 16h20, os bombeiros foram acionados e encontraram a pequena presa, mas ainda consciente e chorando bastante.

Diante disso, uma equipe composta pelo ST Menezes, 1º Sgt Davi, 1º Sgt Cremilson, 3º Sgt Thiago Roberto e CB Valéria se dirigiu até o local, com o apoio da guarnição formada pelo 2º Sgt De Morais, 3º Sgt Ribeiro e Sd Elifer.

Ao Portal 6, o comandante da operação, ST Menezes, explicou que inicialmente foi realizada uma abordagem onde um militar desceria de cabeça para baixo pelo buraco, mas não foi possível, pois era bastante estreito.

“Essa técnica poderia estar jogando terra para dentro do buraco, fazendo com que a criança, como ela estava de cabeça para baixo, obstruísse as vias aéreas dela, então a gente abortou essa técnica”, explicou o bombeiro.

Por fim, a garotinha foi resgatada ao ser puxada pelos pés, para a felicidade dos presentes.

Apesar do sucesso no resgate, a pequena apresentou dificuldade para respirar, devido à quantidade de terra e à posição em que se encontrava no buraco.

Os socorristas também identificaram que ela havia sofrido um trauma, encaminhando-a às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).