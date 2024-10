Brasileira que caiu de prédio na Argentina sofreu feminicídio, diz perícia

Brasileira de 26 anos morreu ao cair do 6º andar de um prédio em Buenos Aires, em2023

Folhapress - 09 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma perícia feita por especialistas contratados pela família de Emmily Rodrigues dos Santos, brasileira de 26 anos que morreu ao cair do 6º andar de um prédio em Buenos Aires, em2023, aponta que ela foi vítima de feminicídio.

Laudo foi emitido mais de um ano após suspeito do crime ser condenado por homicídio sem intenção de matar. Segundo o jornal argentino El Clarín, o empresário Francisco Sáenz Valiente não chegou a passar uma semana preso, mas foi solto por falta de provas que o conectassem ao crime.

O corpo da brasileira passou por nova necrópsia e provas coletadas na investigação do crime foram reanalisadas. A perícia foi feita em parceria do Brasil com a Argentina, segundo o jornal.

Áudios que mostram Emmily pedindo socorro são indícios do feminicídio, diz perito. Segundo relatório assinado por Enrique Prueger, uma terceira pessoa teria torturado a brasileira enquanto o empresário ligava para os números de emergência para avisar sobre “uma mulher endemoniada” na casa dele.

Na transcrição dos áudios, é possível ver que Emmily grita por socorro no fundo da ligação. Ela também pede que a soltem, chora e diz: “Chega, vocês vão me matar”. Outras quatro mulheres, todas brasileiras, estavam no apartamento no momento em que Emmily caiu. A defesa da família vai pedir que uma delas, ouvida como testemunha, seja imputada como suspeita.

Outro ponto levantado pelo perito é de que algumas lesões da brasileira não são compatíveis com a queda do prédio. Segundo Prueger, um corte atrás da orelha seria um dos ferimentos incompatíveis com a queda.

“Tenho 42 anos investigando esse tipo de casos e é a primeira vez que me deparo com um fato dessas características gravado, onde se ouvem os pedidos de ajuda da vítima e se escuta uma terceira pessoa a torturando”, disse Enrique Prueger, perito, ao jornal El Clarín.

“Tentam ocultar a verdade”, diz pai de Emmily. Ao Clarín, Aristides Rodrigues afirmou que continua sofrendo pela morte da filha e que “é decepcionante não poder confiar nos resultados dos exames oficiais”.

Emmily morreu no dia 30 de março de 2023, por volta das 9h, após cair do sexto andar de um prédio no bairro Retiro, em Buenos Aires. A modelo participava de uma festa privada na casa de Francisco Sáenz Valiente e outras três mulheres: Juliana, Lía Alves e Dafne Santana, todas brasileiras que viviam na capital.

A brasileira foi encontrada nua pelos bombeiros. A polícia foi chamada por um morador de um prédio que disse que uma “mulher perturbada” havia caído do sexto andar.

Segundo o empresário, a modelo teria se jogado da janela. Valiente argumenta que Emmily teve um surto.

O empresário chegou a ser preso provisoriamente no início das investigações, mas foi solto. Valiente foi denunciado na Justiça por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.