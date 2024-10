Goiânia tem nova modalidade para acolhimento de idosos

“Centro Dia” funciona no Espaço Bem Viver I, do Governo de Goiás, que passou por reforma completa no valor de R$ 2,3 milhões

Publieditorial - 09 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação)

Idosos em situação de vulnerabilidade social e que moram na região do Setor Cândida de Morais, em Goiânia, agora têm à disposição um ambiente de socialização com atividades de recreação, saúde e bem-estar. Trata-se do “Centro Dia”, estrutura localizada dentro do Espaço Bem Viver I (EBV I), cuja reforma foi inaugurada na última semana pelo Governo de Goiás.

O Estado investiu R$ 2,3 milhões nas obras do EBV I, o que permitiu a abertura do Centro Dia e a possibilidade de ampliar o número de pessoas atendidas. Nessa modalidade, os idosos passam o dia no local. Durante a estadia, podem participar de iniciativas como hidroginástica, treinamento funcional, pilates e dança, além de oficinas laborativas, cozinha terapêutica e de inclusão digital.

Totalmente de graça, o EBV promove qualidade de vida a pessoas com mais de 60 anos. São duas unidades em Goiânia mantidas pelo governo, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Os centros de convivência possuem equipes multiprofissionais focadas no bem-estar, fortalecimento de vínculos familiares e de amizade.

Desde 2019, o EBV I já realizou mais de 21 mil atendimentos dentro da modalidade Centro de Convivência. Agora, com a reforma do espaço, o número de beneficiários tende a crescer. Foram feitas intervenções de acessibilidade, com a instalação de rampas de acesso e elevador, além da cobertura da piscina e da quadra de esportes, ampliação e revitalização de toda a estrutura.