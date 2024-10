Homem entra de forma errada em lava jato de Goiânia e discussão vira caso de polícia

Suspeito teria retirado a bengala do homem e batido nele com ela

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2024

Discussão em lava-jato, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um engano em um lava-jato envolvendo um homem, de 55 anos, encabeçou uma acalorada discussão e terminou em agressão. O caso aconteceu na terça-feira (08), no Setor Faiçalville, em Goiânia.

O pontapé para a situação teria começado por volta das 13h, quando o senhor – que é portador de necessidades especiais – se deslocou até o comércio para lavar o veículo, mas entrou em um local errado.

Ao ver a cena, o gerente do estabelecimento, de 52 anos, pediu para que o condutor voltasse e se posicionasse de forma correta, o que motivou o início do bate-boca.

Durante o embate, outro cliente, que estava ao lado, entrou no meio da discussão e se identificou como sendo um delegado. Exaltado, a suposta autoridade tomou a bengala do motorista e usou o objeto para bater nele.

Não o bastante, ele ainda teria desferido um tapa no rosto do homem. Na tentativa de se defender, a vítima então pegou o celular para registrar a agressão, enquanto o suspeito se direcionava para o automóvel, dando a entender que iria pegar uma faca.

Ao notar que estava sendo gravado, o suposto delegado entrou no veículo e seguiu rumo ignorado.

Enquanto lavavam o veículo da vítima, funcionários encontraram um carregador de pistola com munições. Temerosos, eles acionaram a Polícia Militar (PM), que compareceu no local.

No local, as autoridades verificaram que o homem possui posse de arma e munições, mas que não estava com nenhum armamento no momento.

Após escutar as partes, o homem foi orientado a procurar uma delegacia para registrar a agressão.