Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

Quando o assunto são as características de uma pessoa tóxica, a manipulação com certeza é um dos principais sinais do traço desse tipo de personalidade.

Muitas vezes você pode estar sendo manipulado e não consegue perceber, afinal, em algumas situações, essa manipulação pode vir de pessoas que amamos e mascarada em frases que parecem até inofensivas.

No entanto, essas falas são cuidadosamente escolhidas para controlar, distorcer a realidade e diminuir a sua autoconfiança.

6 frases que uma pessoa tóxica costuma usar com frequência para manipular os outros

1. “Você está exagerando, isso não é nada”

Primeiramente, uma das táticas mais comuns de uma pessoa tóxica é minimizar os sentimentos dos outros.

Ao afirmar que você está exagerando, ela tenta fazer com que você questione a validade de suas emoções, te deixando vulnerável à manipulação.

2. “Eu só faço isso porque me importo com você”

Além disso, ao justificar atitudes abusivas com essa frase, a pessoa tóxica tenta mascarar o controle e o abuso como cuidado.

Isso faz com que suas ações tóxicas pareçam atos de preocupação, criando uma sensação de culpa na vítima.

3. “Se você realmente me amasse, você faria isso”

Essa é uma frase clássica de chantagem emocional.

Assim, a pessoa tóxica manipula o amor ou afeto da outra pessoa para conseguir o que deseja.

Esse tipo de pressão faz com que a vítima se sinta culpada por não atender às expectativas.

4. “Ninguém mais vai te querer como eu”

Da mesma forma, essa frase é dita para minar a autoestima da vítima, fazendo-a acreditar que está presa a uma relação sem saída.

A intenção é criar uma sensação de dependência, impedindo que a pessoa enxergue seu próprio valor fora daquele relacionamento.

5. “Você está sendo muito sensível”

Por outro lado, essa frase visa desvalorizar as emoções da vítima, colocando a culpa nela por sentir o que sente.

Ao sugerir que você é sensível demais, a pessoa tóxica inverte a situação, como se o problema estivesse em você e não em suas ações.

6. “Eu nunca disse isso, você está inventando coisas”

Por fim, essa frase é uma forma clara de “gaslighting”, uma técnica manipuladora em que a pessoa tóxica distorce a realidade para fazer você duvidar da sua própria memória.

Isso gera confusão e incerteza, tornando ainda mais difícil perceber a manipulação.

