Cuidado! Esse erro pode estar aumentando sua conta de energia sem que você perceba

Muitas pessoas cometem essa falha sem perceber e pagam caro todo mês

Magno Oliver - 17 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Com as mudanças climáticas, o aumento constante nas tarifas de energia tem pesado bastante no bolso dos brasileiros.

Assim, a cada fatura da conta de energia que chega, muitas famílias se assustam com os valores, mesmo sem grandes mudanças na rotina.

Dessa forma, saiba que o problema muitas vezes está presente em pequenos hábitos do dia a dia, que passam despercebidos e consomem energia de forma silenciosa, pesando bastante no bolso.

Com as oscilações de bandeiras de cobrança, a conta de energia tem aumentado bastante. Assim, identificar erros comuns que elevam o consumo é essencial para manter as finanças do lar em equilíbrio.

Milhares de pessoas estão cometendo um desses erros e isso pode ser o vilão causador de rombo financeiro na sua conta de luz.

O maior e mais silencioso erro que as pessoas cometem é deixar aparelhos eletrônicos ligados na tomada, mesmo quando estão desligados. Nessa lista temos televisão, micro-ondas, carregadores de celular, videogames, micro-ondas e até air fryer.

Assim, os especialistas explicam que esse fenômeno é conhecido como o gasto do “consumo fantasma”. Ele ocorre quando os aparelhos continuam puxando energia mesmo fora de uso, só pelo fato de estarem conectados à tomada.

Segundo especialistas, esse tipo de consumo representa mais de 12% do valor total da conta de energia de uma residência.

Dessa forma, uma simples mudança de hábito gera uma economia grandiosa no final do mês. Retirar os aparelhos da tomada ou utilizar filtros de linha com botão de desligar são formas simples de cortar esse desperdício.

Outro erro que todo brasileira peca em cometer em casa está na utilização do modo stand-by. Aparelhos com luzes acesas, relógios digitais ou sinais em modo de espera continuam consumindo eletricidade de forma assustadora.

Assim, a televisão é um dos maiores vilões nesse quesito, seguida pelos micro-ondas com visor digital e carregadores de celular.

