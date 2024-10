Mães denunciam qualidade de merenda em CMEI de Anápolis: “tem dia que é só peta e água”

Prefeitura nega e diz que reposição dos alimentos é feita semanalmente

Davi Galvão - 10 de outubro de 2024

C.M.E.I. Professora Célia Mª Rocha Malta. (Foto: Google Street View)

“Faltou leite, serviram chá. Faltou carne, serviram apenas o arroz. E quando falta tudo, faz como?” Esse foi um dos questionamentos feitos por mães de alunos do CMEI Profª Célia Maria Rocha Malta, que relataram a situação precária enfrentada no centro de ensino, com relação à qualidade da merenda para as crianças.

Ao Portal 6, Rafaela Oliveira Silva é uma dessas responsáveis que, em entrevista ao Portal 6, contou que embora o cenário tenha se intensificado na última semana, histórias similares circulam entre os pais desde antes das férias.

“Teve dia que não tinha nem peta para dar para eles. Carne lá já ficou quatro dias sem ter. Quando falta leite, eles fazem chá para dar”, denunciou.

Apesar dessa situação crítica, Rafaela destacou que, por pior que sejam as condições, as crianças nunca ficaram sem comer algo, isso principalmente graças à preocupação das professoras.

“Nesse dia, que ficou só arroz, as professoras ficaram com dó, foram no mercado e compraram um pouquinho de carne moída para misturar, mas isso não é obrigação delas”, ponderou.

“Eu mesma já cheguei a comprar R$ 60 em carne de panela e dar para a escola, para poder ajudar. O que sustenta as merendas lá é o nosso apoio”, continuou.

Rafaela contou que, após conversar com funcionários da unidade, lhe foi informado que itens básicos estavam acabando, incluindo arroz, leite e até mesmo sal.

Outra mãe, que preferiu pelo anonimato, também denunciou a situação, onde a escassez virou quase regra na alimentação.

“Tem dia que café da manhã é só peta, tá uma vergonha, faltando tudo, tá difícil ver arroz e feijão, quem dirá carne”, afirmou.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura afirmou que os alimentos da merenda escolar são repostos semanalmente e que todas as refeições foram fornecidas, seguindo normalmente com a merenda das crianças.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação informa que os alimentos da merenda escolar são repostos semanalmente, obedecendo a um cronograma. Inclusive, a data de reposição para as unidades da região é amanhã, quinta-feira, 10. Ressalta ainda que todas as refeições foram fornecidas e segue normalmente com a merenda das crianças.