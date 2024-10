Motorista de aplicativo mostra quantas corridas precisa fazer para ganhar R$ 600 por dia

Ela tinha um carro, um dia inteiro para trabalhar e um sonho de ganhar bem com uma estratégia diferente

Magno Oliver - 10 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @amandapaiva.uber)

Trabalhar como motorista de aplicativo tem sido alternativa de trabalho para muitos trabalhadores brasileiros.

Assim, a atividade se tornou uma profissão que rende ganhos extras bons para quem busca alternativas de fazer uma grana extra.

Dessa forma, com uma meta financeira a ser batida, uma motorista de aplicativo viralizou na internet mostrando suas aventuras para conseguir faturar R$ 600 em um único dia.

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza que você viverá histórias inusitadas e divertidas a fim de alcançar um ganho financeiro bacana ao fim do dia.

E foi nesse espírito que o perfil no Instagram da @amandapaiva.uber bombou nas redes sociais mostrando um pouquinho da sua rotina para fazer R$ 600 diários.

“Me concentrei em ficar nos bairros. Meu objetivo era fazer corridas curtas e rápidas para otimizar o meu tempo e meu km. Eu tava indo bem na missão e já tinha vendido três perfumes na lojinha”, diz ela na gravação.

“Eram 11h57 da manhã quando peguei a última corrida antes de parar para almoçar. Almocei em casa, brinquei com o cachorro, escovei o dente, o cabelo e quatorze e três eu tava online de novo”, continua.

Enquanto a manhã foi relativamente tranquila, a profissional conta que a tarde foi de pura correria e chegou até mesmo a levar um passageiro para o motel.

“Ai, ai, inacreditavelmente não eram nem dezessete horas e eu já tava quase batendo a meta, mas o trânsito das dezoito horas me atrasou um pouco”, explicou.

Para alcançar o objetivo, ela traçou 31 viagens estabelecidas e ainda complementava a renda vendendo perfumes dentro do próprio veículo para os passageiros.

“Às dezenove horas e dois minutos eu encerrei a corrida de número 31 e a liberdade cantou. R$ 65,00 lulinhas garantidos e à tarde vendi mais 3 perfumes, bebê. Só de lojinha eu já tinha R$ 299,40”, comemorou.

Para se ter uma ideia dos ganhos no único dia de trabalho, rodando 156 KM, a profissional voltou para casa com R$ 629, 25, incluindo as corridas realizadas e a venda de perfumes.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Paiva – Uber (@amandapaiva.uber)

