Desafio: seja rápido e encontre “AGILIDADE” em menos de 15 segundos neste caça-palavras

Essa atividade ajuda a melhorar o vocabulário, estimula a concentração e desenvolve o pensamento crítico

Pedro Ribeiro - 11 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Portal6)

Que tal se divertir com um clássico caça-palavras?

Esse joguinho pode parecer simples, mas é uma maneira divertida de você focar e testar sua visão e agilidade.

Outra coisa legal é que jogar caça-palavras pode ser um jeito super relaxante de desestressar.

Você também trabalha a memória, já que precisa lembrar de várias palavras e padrões.

Prepare o cronômetro e confira agora as surpresas escondidas dentro do quadro que separamos para você resolver e se divertir. O desafio é conseguir encontrar “AGILIDADE” no menor tempo que você conseguir.

E aí, fala pra mim, mas diga a verdade, achou fácil ou difícil encontrar “AGILIDADE?

Seu tempo foi maior ou menor que 15 segundos? Embora pareça tranquilo, esse desafio é ainda mais difícil quando estamos sob pressão, não é mesmo?

Se você encontrou a palavra rapidamente e não teve grandes dificuldades, parabéns! Isso prova que suas habilidades estão muito acima da média.

Mas, caso tenha demorado muito ou não tenha cumprido o desafio, fique tranquilo, treine mais um pouco e logo será um “expert” no exercício.

Veja o gabarito deste desafio:

