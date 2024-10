Final de semana: meteorologia alerta para fortes tempestades e queda de granizo em Goiás; veja cidades

Instituto ainda alertou para a possibilidade de ventanias acompanhando as precipitações

Davi Galvão - 11 de outubro de 2024

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Após muita espera, a época de chuvas finalmente deu as caras em Goiás. Já para este final de semana, a previsão é de precipitações em diversos municípios pelo estado, com eventual risco de tempestades.

Conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), as regiões Sudoeste, Central e Sul devem ser as campeãs no volume pluviométrico, registrando uma média de 25 mm. Na sequência, vêm as regiões Oeste, Norte e Leste devem registrar 20 mm.

Falando de municípios, Goianésia e Davinópolis devem contar com as chuvas mais intensas do final de semana, registrando 18 mm. Logo em seguida, Cristalina, Santa Helena, São João da Paraúna e Palmeiras de Goiás aparecem com 15 mm.

Na capital, bem como em Catalão, Formosa, Rubiataba e Aruanã, espera-se um volume pluviométrico de 12 mm. Em Anápolis, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Itumbiara, Três Ranchos, Cumari e Ipameri, deve-se registrar 10 mm.

O Cimehgo ainda fez um alerta a respeito do potencial de tempestades que está também previsto para o final de semana, com rajadas de vento de 40-60 km/h, que também podem vir acompanhadas de granizo e, em casos excepcionais, volumes de 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Já com relação à temperatura, as regiões Oeste e Norte ainda devem observar os termômetros bastante elevados, com as máximas ao redor dos 39 °C, enquanto que no Leste goiano espera-se observar máximas de 35 °C e, na zona Central, 34 °C. Já as regiões Sul e Sudoeste devem registrar, cada uma, 32 °C como as marcas mais elevadas.