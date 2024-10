Gomide reconhece erro e promete fazer “a melhor gestão da história de Anápolis”

Campanha também retomou a identidade visual usada em eleições anteriores

Pedro Hara - 11 de outubro de 2024

Candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Antônio Gomide surgiu em novo vídeo nas redes sociais e na TV reconhecendo que errou ao ter deixado a Prefeitura de Anápolis em 2014 para disputar o Governo de Goiás.

O deputado estadual e ex-prefeito diz ainda que o vice dele, na época João Gomes, não conseguiu manter o êxito da administração ao assumir o posto.

Desde então, nos pleitos seguintes, Gomide tenta voltar à Prefeitura, mas enfrenta o forte antipetismo na cidade e também a mágoa do eleitorado.

Pesquisas internas e de opinião pública, como a última Serpes/ O Popular, apontam que os anapolinos reconhecem que o ex-prefeito seria o mais preparado para lidar com os problemas da cidade.

No entanto, o candidato Márcio Corrêa (PL) quase ganhou a eleição no 1º turno, mesmo sendo menos conhecido que o petista e não ter no currículo experiência em gestão pública.

Vermelho voltou

Alem do discurso, a campanha de Gomide também retomou a identidade visual usada em eleições anteriores.

No primeiro turno, predominou as cores azul e amarelo — as mesmas da bandeira de Anápolis.

Colaborou Danilo Boaventura