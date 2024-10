Barraco em família em Anápolis foi parar na delegacia após filha dizer absurdo para mãe

Além de destruição de cartões de crédito, vítima pediu ajuda a delegado e VPI foi aberto

Gabriella Pinheiro - 12 de outubro de 2024

Confusão entre família termina em Polícia em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um barraco intenso com direito a ameaças de morte, quebra de cartão e até ataques com garrafa de café envolvendo uma família, em Anápolis, virou caso de polícia na manhã deste sábado (12).

O pontapé para a situação teria começado quando a mãe, de 50 anos, foi ameaçada pela própria filha, de 28 anos, que é suposta usuária de drogas. Na ocasião, a jovem afirmou que iria ferver óleo quente e jogar sobre ela – o que fez com que a mulher saísse de casa.

Momentos depois, o filho da vítima, de 27 anos, teria iniciado uma discussão com a irmã, dizendo que iria matá-la e mandando-a sair da propriedade até às 15h.

Durante o bate-boca, ele ainda chegou a afirmar que não adiantava chamar a polícia, pois 20 anos de cadeia seria pouco para ele.

Em um dado momento, a discussão se escalou. Ao tentar retornar para a casa, a irmã teria o atacado com pedras e uma garrafa de café. Em seguida, ela jogou as roupas dele no fundo do quintal e quebrou os cartões de crédito do mesmo.

Devido a situação, a Polícia Militar (PM) foi chamada e encaminhou os envolvidos até uma Central de Flagrantes, onde a vítima pediu ajuda ao delegado.

Um VPI foi instaurado pela Polícia Civil (PC) para apurar os fatos.