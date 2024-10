Chef ensina jeito certo de cortar um frango (é mais fácil do que parece)

Existe um ponto de partida que vai te ajudar com qualquer ave

Magno Oliver - 12 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@helenapaula.receitas)

Cortar um frango pode parecer uma tarefa simples de se executar, mas é uma arte que exige técnica e muita atenção que fazem diferença no sabor e textura da carne.

Assim, é consenso culinário que um corte de frango bem feito ajuda demais no preparo e também para que o franguinho cozinhe de forma uniforme e atinja o máximo do seu sabor.

Dessa forma, não é todo mundo que manja bem e acaba cometendo erros básicos ao manipular uma ave. Então calma, que agora você vai aprender a cortar um frango direitinho.

Se te pedirem para preparar uma receita com frango, você saberia cortar os pedaços da ave sem errar nada? Saiba que é preciso não só de uma faca afiada como também habilidades, paciência e raciocínio simples.

O perfil no Instagram da chef @helenapaula.receitas bombou nas redes sociais trazendo um tutorial bem simples de como cortar o frango do jeito certo.

O primeiro passo, segundo o vídeo, é estar com uma faca bem amolada. Em seguida, retire o frango da embalagem e enxágue levemente com água fria. Seque-o com papel toalha para garantir que a carne não escorregue durante o corte.

Depois disso, a dica primordial que ela dá é seguir as juntas do frango, que são os pontos de conexão entre asas, pernas e corpo. Separe as coxas e sobrecoxas fazendo um corte na junção entre elas, seguindo o osso.

Feito isso, corte as asas no ponto de junção com o corpo, usando o mesmo princípio de cortar próximo às articulações que a chef ensinou. Isso facilita a retirada sem esforço do corte de carne da ave.

Para cortar o meio, posicione o frango de peito para cima e corte-o ao meio, seguindo o osso central. Isso garante pedaços simétricos. Caso você não curta a pele do frango, retire-a com cuidado puxando lentamente com as mãos enquanto corta com a faca para evitar retirar carne junto.

Confira o vídeo completo da receita da chef

