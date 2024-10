Casal e criança de 4 anos morrem após grave acidente de moto, em Itumbiara

Perícia foi realizada e polícia investiga circunstância da colisão

Beatriz Bueno - 13 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/G1)

Um grave acidente ocorrido em Itumbiara, no último sábado (12), foi marcado por tragédia e resultou na morte de um casal e uma criança após a moto em que eles trafegavam colidir em um poste. Toda cena foi registrada por uma câmera de segurança.

As vítimas foram identificadas como sendo Waislier Alexandre Pontes Dutra, de 30 anos, Priscila Caroline Alves Sotto, de 32 anos, e o filho deles, Yan José Sotto Alves, de apenas 04 anos.

Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Ricardo Chueire, afirmou que uma perícia foi realizada no local para investigar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não há indícios de crime, uma vez que a responsabilidade da colisão foi do próprio motociclista. O delegado também enfatizou que o transporte de três pessoas em uma motocicleta não é permitido pela legislação de trânsito.

Os corpos de Priscila e Yan foram velados em Araporã, em Minas Gerais, e o de Waislier em Itumbiara.