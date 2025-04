Homem é preso após irmão flagrá-lo estuprando a própria mãe, em Rio Verde

Vítima contou que, durante uma confraternização em família, foi dormir e acordou nua com o filho sobre ela

Davi Galvão - 13 de abril de 2025

Central de Flagrantes de Rio Verde. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), em Rio Verde, suspeito de ter abusado sexualmente da própria mãe.

A denúncia foi feita pelo irmão do agressor, que relatou ter ouvido a mãe pedindo por socorro, no interior de um dos quartos da casa.

Ao adentrar no cômodo, ele se deparou com o irmão abusando da genitora. Ele contou que, assim que o flagrou, o suspeito, que é usuário de drogas, fugiu do local.

As características físicas e as roupas usadas por ele foram repassadas à equipe policial, que iniciou buscas na região.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito em uma rua próxima e efetuaram a prisão em flagrante.

A vítima contou que, durante uma confraternização em família com consumo de bebidas alcoólicas, foi dormir normalmente, mas acordou nua e com o filho sobre ela, também despido. Ao perceber o que estava acontecendo, começou a gritar por socorro.

O suspeito foi conduzido à delegacia junto da vítima para os procedimentos legais. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e seguirá sendo investigado pelas autoridades.