Motorista morre na hora após colidir na traseira de caminhão na GO-080

Uma das pistas precisou ser interditada, deixando trânsito mais lento

Gabriella Pinheiro - 13 de outubro de 2024

Acidente entre carro e caminhão em rodovia goiana. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou um homem morto na GO-080 na noite deste domingo (13), na saída de Goianésia.

A colisão ocorreu nas proximidades da ponte do Rio das Almas, quando a vítima fatal, que trafegava em uma saveiro, acabou colidindo na traseira do veículo de grande porte. Uma das pistas precisou ser interditada, deixando o trânsito mais lento no local.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atestou o óbito. O Corpo de Bombeiros está no local no momento, prestando ajuda na liberação da pista.

Além deles, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e se deslocou até o ambiente. Equipes aguardam a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Mais informações a qualquer momento.