Truque simples para transformar o ventilador de casa em ar-condicionado

Invenção bem criativa e fácil de fazer foi testada e aprovada por especialista

Magno Oliver - 04 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Bem Estar / Rede Globo)

Com as fortes ondas de calor que têm castigado alguns estados do Brasil, muita gente tem buscado soluções para se refrescar.

Assim, na falta de um ar-condicionado e quando o ventilador tradicional não consegue mais refrescar o ambiente, é hora de pensar em soluções criativas para amenizar as altas temperaturas.

Um programa famoso da televisão aberta viralizou com um truque simples e barato que ajuda bastante a enfrentar o calor sem precisar grandes investimentos.

O programa Bem-Estar, da Rede Globo, trouxe uma especialista que bombou na web com um truque improvisado com materiais que a maioria das pessoas já possui em casa e o resultado foi rápido e prático. Funcionou bastante.

Assim, o truque funciona ao combinar ventilador, uma janela e um balde com gelo ou garrafas congeladas. Você vai pegar esses itens e colocá-los na frente do ventilador.

De acordo com a especialista, o ar que passa por eles resfria e se espalha pelo cômodo, isso causa uma sensação de frescor bem semelhante ao ar-condicionado. A dica bombou nas redes sociais e aliviou mesmo o calor, além de economizar energia.

Mesmo que a dica não substitua o ar-condicionado realmente, o truque é muito útil e funcional para situações de emergência ou para quem se encontra em momento de muito calor, como o que estamos passando.

Por estar próximo de uma janela, aproveita bem a circulação do vento, juntamente com a umidade do balde de gelo ou as garrafas de água congeladas por perto para resfriar o ar quente em volta.

O ar passa pelos blocos de gelo e sai mais frio, refrescando o ambiente. De acordo com a especialista, a recomendação é usar garrafas de dois litros, pois elas mantêm o gelo por mais tempo.

