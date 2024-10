Atritos entre Caiado e Bolsonaro dificultam apoio do governador a Márcio Corrêa

Durante passagem por Goiânia, ex-presidente afirmou que o adversário não honrava "a própria palavra"

Pedro Hara - 14 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram)

Rápidas ouviu de fontes palacianas que as recentes declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm dificultado o apoio explícito de Ronaldo Caiado (UB) para Márcio Corrêa (PL), em Anápolis.

Durante passagem por Goiânia na última semana, Bolsonaro disse que Caiado era “rosnador” e que não honrava “a própria palavra”.

Logo após o término do 1º turno, em 06 de outubro, o governador afirmou que iria analisar um possível apoio ao candidato do PL.

Mesmo antes da realização do pleito, Márcio dizia que iria procurar Caiado no 2º turno, ignorando o desempenho de Eerizania Freitas (UB), até então apoiada pelo chefe do Executivo Estadual.

Apoiado pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), o candidato esperava o apoio quase automático do governador no 2º turno.

No entanto, Caiado tem focado nas campanhas de Sandro Mabel (UB), em Goiânia e Leandro Vilela (MDB), em Aparecida, que estão com ele desde o 1° turno.

Para Márcio, o que parecia certo há alguns dias, está cada vez mais difícil.