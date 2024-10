6 nomes de meninas mais populares e bonitos do Brasil; veja o significado de cada um

Não tem jeito, eles lideram o ranking de mais escolhidos de cartórios e maternidade em todo canto do país

Magno Oliver - 15 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Logo que descobrem que serão pais, antes mesmo da descoberta do sexo do bebê, os pais costumam pensar em várias possibilidades de nomes que podem dar para o filho.

Assim, existem alguns nomes de meninas que são lindos e se repetem várias vezes todos os anos no site oficial de Registro Civil. Confira os mais listados do ranking:

6 nomes de meninas mais populares e bonitos do Brasil; veja o significado de cada um

– Alice: 128.216 registros

Segundo as escrituras, o nome feminino Alice tem origem no germânico antigo. Assim, a nomenclatura deriva do termo “adallheidis”, que significa “de qualidade nobre” ou “de linhagem nobre”.

O nome é associado a personagens femininos históricos notáveis, como Alice no Pais das Maravilhas, por exemplo.

– Helena: 127.898 registros

Já o nome Helena é uma derivação do termo “helénē”, que significa “tocha”. Assim, a tradução remete à simbologia daquela mulher que “ilumina” ou um ser que é denominado “a reluzente”. Personalidade de brilho e inteligência.

– Laura: 107. 152 registros

Os livros trazem o nome Laura como um termo ligado ao significado de “loureiro” ou também como “vitoriosa”. Dessa forma, quem recebe esse nome carrega características de sabedoria e triunfo, sendo um nome com relação forte com o sucesso.

– Maria Alice: 103.277 registros

Com mais de 103 mil registros oficiais, a junção de dois nomes femininos é interpretada como um nome que tem tanto a devoção quanto a pureza. Assim, Maria está associada à nobreza e dignidade, enquanto que Alice à pureza, afetividade e carinho.

– Maria Eduarda: 104.569 registros

Maria Eduarda é outro nome composto muito utilizado. Assim, de origem hebraica, a dupla nomenclatura feminina traz em seu significado como uma mulher próspera, racional e visionária. É o 245º mais escolhido do Brasil. Muito frequente no Rio Grande do Sul e São Paulo.

– Maria Clara: 104.303 registros

Por fim, Maria significa uma pessoa “amada” ou “senhora soberana”. Já Clara significa “brilhante, reluzente” ou de alma “ilustre”. Um nome duplo que evoca sensação de pureza e luz.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!