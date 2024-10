Goiânia abre 280 vagas para cursos gratuitos com vale-transporte para alunos

Interessados devem estar atentos às datas e horários para não perder nenhum prazo

Davi Galvão - 15 de outubro de 2024

Inscrições para cursos estão prestes a abrir (Foto: Lúcio Bernardo Jr. /Agência Brasil)

A Prefeitura de Goiânia, através do SINE Municipal, anunciou a abertura de 280 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para pessoas com 16 anos ou mais.

Os participantes terão acesso a diversos benefícios, como lanche, vale-transporte, uniforme (camiseta), material didático e um kit completo para o aluno, composto por caderno, lápis, borracha, pasta, squeeze e mochila. Além disso, ao final das aulas, será entregue um certificado de conclusão.

Os interessados podem realizar a inscrição diretamente pelo aplicativo Gyn 24h ou comparecer à sede do Sine Municipal de Goiânia, que fica na Rua 1, nº 147, no Setor Central, das 8h às 17h, até que todas as vagas sejam preenchidas. O cadastro será confirmado no momento da matrícula.

Ao todo, serão formadas 14 turmas, com 20 alunos em cada uma, para os cursos de Pacote Office (níveis Básico, Intermediário e Avançado), Gestão e Empreendedorismo, Administração de Pessoal, Beleza e Estética e Organizador de Eventos. As aulas serão oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os cursos terão início na próxima segunda-feira (21) e vão até 29 de novembro, com carga horária total de 120h, sendo ministrados no Instituto Goiano de Pesquisas e Didática Profissional (IGPDP), localizado na Avenida T-7, número 371, no Edifício Lourenço Office, Setor Oeste.