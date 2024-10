Detalhes: PC apreende menor suspeito de crime brutal contra motorista de aplicativo em Goiás

Além dele, outros dois envolvidos também foram encontrados

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação/ PC)

A “Operação Periculum in Mora” da Polícia Civil (PC) de Goiás deflagrou, nesta terça-feira (15), o mandado de busca, apreensão e internação provisória do terceiro adolescente envolvido na tentativa de latrocínio de um motorista de aplicativo. O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro durante uma corrida de Aparecida de Goiânia para o Setor Maysa, em Trindade.

De acordo com a Delegacia Estadual de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFRVA), as investigações começaram no dia 17 de setembro e visavam cumprir três mandados de busca, apreensão e internação provisória em desfavor dos envolvidos.

No dia 16 de agosto, dois indivíduos foram presos temporariamente suspeitos de participarem do crime, após utilizarem os cartões bancários da vítima, e confessaram o crime. O outro estava foragido desde então.

Em tempo

De acordo com a PC, durante a viagem, os suspeitos anunciaram o assalto e agrediram violentamente o motorista, esforcando-o e desferindo golpes contra a cabeça. Ele sofreu politraumatismo, ficou gravemente ferido e inconsciente e quase morreu. Tanto o tênis quanto a camiseta da vítima foram arrancadas pelos ladrões no momento das agressões.

Após o crime, eles o abandonaram em um local ermo e levaram o veículo. O trio também roubou diversos pertences da vítima, como o cartão de crédito, que foi usado para fazer compras em um estabelecimento no Setor Maysa, em Trindade, onde eles moram.