Assistente social é investigada por desviar R$ 20 mil de idoso para sustentar vício em apostas online

Suspeita tomou valor em empréstimo forjado da aposentadoria da vítima para contas ligadas a ela

Paulo Roberto Belém - 17 de outubro de 2024

Policiais cumpriram mandado em Goianápolis (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil (PC) está investigando uma assistente social de Goianápolis que confessou ter feito um empréstimo de R$ 20 mil em nome de um idoso da cidade e ter usado os recursos para fazer apostas online.

Durante a investigação, foi constatado que um “morador de rua” de 65 anos foi abordado pela suspeita, com exercício na cidade, que se ofereceu para ajudá-lo com requerimento de aposentadoria, sendo que o benefício foi concedido.

A assistente social teria aproveitado o fato do idoso não ter celular para instalar aplicativo do banco em celular próprio e que todo mês repassaria o valor ao aposentado. Ela teria repassado normalmente por dois meses e, após o terceiro mês, parou com os repasses alegando erro no benefício.

Foi aí que ao procurar o banco, o idoso sobre da normalidade do pagamento da aposentadoria e que, inclusive, os valores estavam sendo sacados mensalmente e transferido para contas ligadas à assistente social.

Assim, a PC deflagrou uma operação, cumprindo mandado de busca nesta quinta-feira (17), que resultou na apreensão de smartphone e vários documentos que estavam com a profissional – que confessou o crime.

Agora, as investigações tentam apurar outras vítimas na região. Ela não foi presa, mas a PC disse ter elementos suficientes para indiciá-la por furto mediante fraude e falsidade ideológica, podendo a pena chegar a 13 anos de reclusão.