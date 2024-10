Bairros de Anápolis poderão ficar sem água nesta quinta-feira (17)

Companhia orienta consumidores a fazerem uso consciente das reservas domiciliares

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Após passar por chuvas intensas na última terça-feira (15), o ponto de captação de água da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) passou por significativas mudanças devido ao aumento na turbidez da água do Ribeirão Piancó. Com isso, o abastecimento de água em alguns setores da cidade podem enfrentar complicações nesta quinta-feira (17).

Em nota enviada ao Portal 6, a companhia afirma que a reservação do Bairro de Lourdes está na fase de recuperação, mas que algumas localidades podem ter instabilidade.

Dentre os bairros, estão: Anápolis City, Bairro de Lourdes, Bairro Jóquei Clube, Chácaras Americanas, Jardim Europa, Jardim Palmares, Loteamento Novo Jundiaí, Parque Brasília, Parque Residencial Ander, Setor Tropical e Vila João XXIII.

Segundo a Saneago, a previsão é que a normalização total do sistema aconteça ainda na noite desta quinta-feira (17). O retorno ocorre à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com carga d’água.

A companhia solicita a compreensão da população e o consumo consciente das reservas nas caixas d’água, especialmente até a normalização total do sistema de abastecimento.