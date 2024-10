Dois atletas morrem durante prova do Mundial de Triatlo na Espanha

Dois atletas morreram nesta quinta-feira (17) durante uma prova do Mundial de Triatlo disputada em Torremolinos, na Espanha.

Um mexicano e um britânico morreram. A Federação Mexicana de Triatlo confirmou que o atleta Roger Mas Colomer foi seu representante que morreu, e a Federação Britânica de Triatlo apenas confirmou a morte de um de seus atletas, sem citar nomes.

As mortes foram lamentadas pela União Internacional de Triatlo nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que informamos que dois participantes (um do México e um da Grã-Bretanha) faleceram no World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships, que acontece hoje, 17 de outubro. Nossas mais profundas condolências vão para suas respectivas famílias, amigos, Federações Nacionais e toda a família do triatlo. O World Triathlon, a Federação Espanhola e o

LOC estão em contato com suas famílias para fornecer todo o apoio necessário nestes tempos difíceis e tristes”, escreveu a World Triathlon, nas redes sociais.

Os dois atletas disputavam a competição por idades. Segundo a agência EFE, o mexicano morreu durante a etapa de natação, e o britânico na parte da corrida.