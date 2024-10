Flamenguista de Anápolis manda recado para esposa de amigo: “libera o cara para sair com a gente”

Grupo de torcedores fez viagem para Rio de Janeiro para assistir clássico Fla-Flu

Augusto Araújo - 17 de outubro de 2024

Flamenguista de Anápolis viraliza após mandar recado para esposa de amigo. (Foto: Reprodução)

Um vídeo tem viralizado nas redes sociais, após um torcedor do Flamengo, vindo de Anápolis, fazer uma “zoeira” com um amigo que não pôde ir ao Fla-Flu desta quinta-feira (17), na cidade do Rio de Janeiro.

Em entrevista a um repórter da ESPN, o apoiador do Rubro-Negro usou o espaço para dar um “recado” para o amigo dele, Alexandre, que não teria feito a viagem porque a esposa não deixou ele ir.

“Ele já tinha comprado as passagens e a mulher brecou ele”, disse o torcedor, afirmando que ela também estaria com ciúmes do marido com os amigos.

Por fim, o entrevistado, que esqueceu o nome da esposa do Alexandre, mandou um recado para ela: “Ô, mulher do Alexandre, libera o cara para sair com a gente”.