Publicado edital de processo seletivo do Sebrae com salário de R$ 12,5 mil

Além de vaga para contratação imediata, seleção prevê formação de cadastro de reserva

Augusto Araújo - 17 de outubro de 2024

Fachada de prédio do Sebrae. (Foto: Reprodução)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/GO), em parceria com o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), lançou o edital para um novo processo seletivo.

A seleção visa o preenchimento de uma vaga em aberto, além da formação de cadastro de reserva. O cargo disponível é o de Analista Técnico I – Engenharia Civil. É necessário diploma de nível superior na área para participar.

O contratado irá receber uma remuneração de R$12.566,47, devendo cumprir jornada de trabalho de 40h semanais.

Para se inscrever, é necessário entrar no Portal do Candidato, disponível na plataforma do Instituto Verbena, entre os dias 21 de outubro e 06 de novembro. A taxa cobrada é de R$ 100.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular e documental, prova objetiva e discursiva, além de Defesa de Currículo (entrevista individual por competências).

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas por meio do edital.