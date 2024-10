Saiba quanto Prefeitura de Anápolis gastará em cada área em 2025

Saúde, Educação e Urbanismo ocupam a maior fatia do orçamento

Pedro Hara - 17 de outubro de 2024

Novo Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis publicou, na edição desta quarta-feira (16), do Diário Oficial do Município (DOM), o valor que será destinado para cada área do orçamento de R$ 2,3 bilhões da cidade, previsto para 2025.

A maior parte, pouco mais de R$ 525 milhões, será destinada à Saúde. Em seguida, vem a Educação, com orçamento de R$ 462 milhões. A terceira área com maior gasto será a de Urbanismo, com R$ 368 milhões.

Logo depois desses três, estão a Previdência Social (R$ 280 milhões), Administração (R$ 160 milhões) e Encargos Especiais (R$ 102 milhões).

Abaixo dos R$ 100 milhões, estão: Assistência Social (R$ 84 milhões), Transporte (R$ 72 milhões), Legislativo (R$ 65 milhões), Habitação (R$ 44 milhões), Segurança Pública (R$ 29 milhões), Saneamento (R$ 26 milhões) e Reserva de Contingência (R$ 21 milhões).

Por fim, abaixo de R$ 20 milhões, estão os investimentos em Esporte e Lazer (R$ 19 milhões), Comércio e Serviços (R$ 13 milhões), Cultura (R$ 11 milhões), Gestão Ambiental (R$ 9 milhões), Agricultura (R$ 5 milhões), Indústria (R$ 1 milhão), Trabalho (R$ 816 mil), Ciência e Tecnologia (R$ 331 mil).

Confira detalhadamente o orçamento de cada área em 2025: