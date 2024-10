Conheça lugares na Grande Goiânia para garantir fantasia durante Halloween

Comércios oferecem gama de opções para quem quer aproveitar a data

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2024

Geração 2000 fantasia. (Foto: Google)

A temporada do famoso caça às bruxas, o Halloween, que acontece no dia 31 de outubro, já tem movimentado os moradores da Grande Goiânia, com o anúncio de festas e eventos voltados para a data.

Para quem for aproveitar a data, opções para garantir uma fantasia de arrepiar não faltam na região.

1. Brum Fantasia

Localizado na Avenida da Igualdade, no Setor Garavelo Residencial Park, em Aparecida de Goiânia, está a Brum Fantasia.

Por lá, é possível obter vestimentas infantis e adultas, como de bruxas e princesas dentre outras. O local funciona de segunda a sábado, das 09h às 18h.

2. Criatto

Estabelecimento se destaca quando o assunto é fantasia é a Criatto, que fica na Rua João de Abreu, no Setor Oeste, em Goiânia.

Oferecendo modelos com temáticas como profissões, carnaval, circo, sereia e festa junina, o espaço também atua na locação ou venda de roupas online. O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 09h às 18h.

3. Geração 2000

Ofertando fantasias de princesas, super-heróis e outros, é que a Geração 2000 se destaca na capital. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 08h30 até às 18h, e aos sábados das 08h30 a 13h30.

Localizada na Avenida T-63, no setor Nova Suíça, o estabelecimento também oferece a opção para que as pessoas montem a própria fantasia, comprando itens separados.

4. Reino da Fantasia

Fixado na Rua 20, no Setor Central de Goiânia, há a tradicional loja Reino da Fantasia. Atuando tanto com venda como o aluguel de fantasias, o local funciona de segunda a sexta, das 08h às 18h, e aos sábados das 09h às 13h.